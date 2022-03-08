الأرصاد تعلن: أتربة عالقة بالجو اليوم وأمطار بعدة مناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك أتربة عالقة بالجو اليوم الثلاثاء الموافق 8 من مارس لعام 2022، وأمطار على عدة مناطق.

طقس القاهرة الكبرى دافئ نهارا

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى تشهد طقس دافئ نهارا، كما يشهد الوجه البحري وشمال الوجه البحري أيضا طقس دافئ.

طقس السواحل الشمالية مائل للدفء

وأوضحت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية (الغربية والشرقية) يسودهما طقس مائل للدفء، فيما يسود وسط سيناء طقس مائل للدفء أيضا.

طقس مائل للحرارة بهذه المناطق

وأكدت الأرصاد الجوية أن جنوب سيناء يسودها طقس مائل للحرارة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

طقس جنوب الصعيد حار نهارا

وتوقعت الأرصاد الجوية أنه يسود جنوب الصعيد طقس حار نهارا، وشديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

أتربة عالقة بهذه المناطق

وحذرت الأرصاد من أتربة عالقة تسود القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

مناطق سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، كم يسود البلاد أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة في القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة

درجات الحرارة في الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة

درجات الحرارة في مطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

درجات الحرارة في سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة

درجات الحرارة في قنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة في أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة في سانت كاترين العظمى 21 درجة والصغرى 11