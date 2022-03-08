إصابة 16 شخص إثر تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالبحيرة (أسماء)

أصيب قبل قليل، 16 شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة، وجري نقل المصابين لمستشفي دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من نقطة شرطة مستشفي دمنهور التعليمي، يفيد وصول عدد 16 شخص مصاب ادعاء وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام قرية الكنج عثمان بكفر الدوار، وجاري عمل الإسعافات الا٦وليه والفحوصات اللازمة.

والمصابون هم كلا من، "محمد عبد النبى دسوقى" 18 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "عبد الله محمد عبد الجليل" 30 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري، "مصطفى يوسف جمعه" 19 عاما، بشتباه مابعد الارتجاج، "ناجى يوسف جمعه" 29 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "احمد زاهر سالم" 21 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "عبد الله عبد الستار عبد الكريم" 25 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، "أسامة مجدى حسن" 19 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و"مصطفى ايمن محمد كامل" 16 عاما، باشتباه كسر بالكتف الأيمن.

كما أصيب كلا من، "ابراهيم عوض ابرهيم" 27 عاما، باشتباه كسر بالكتف الايمن، "إسلام محمد محمود" 24 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، "مصطفى مجدى السيد" 20 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد احمد عوض" 20 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "إسلام مجدى حسن" 21 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "أحمد سامى رجب" 26 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، "مصطفى أحمد حسن" 20 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، و"أحمد حسن عوض" 20 عاما، بكدمات متفرقة بعموم الجسم.