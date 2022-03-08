تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم



استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10615 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1883 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13108 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 4170 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2828 نقطة.