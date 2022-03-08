تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 10615 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 1883 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13108 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 4170 نقطة.


كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1868 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2828 نقطة.

 

 

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