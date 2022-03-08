التجارة العالمية تتراجع 5.6 % في شهر





ذكر معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي IfW أن الحرب في شرق أوروبا تسببت في تراجع التجارة العالمية في غضون أيام قليلة.



ووفقا لحسابات خبراء المعهد لشهر شباط (فبراير) الماضي، تراجعت التجارة العالمية 5.6 في المائة.

وجاء في بيان للمعهد أمس "هذا هو أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كورونا في ربيع 2020. اتجاه التعافي الذي تم تسجيله في الأشهر الماضية توقف بذلك بشكل مفاجئ".



وقال فينسينت شتامر، الخبير الاقتصادي لدى المعهد: "على الرغم من أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا لم يتصاعد إلا في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير)، فإن حالة عدم اليقين والعقوبات وزيادة الرقابة على المنتجات لتطبيق العقوبات ستؤثر فيما يبدو الآن بشكل مستدام على التجارة.. الإشارات على تراجع الأداء في الشهر بأكمله صارت واضحة منذ منتصف شباط (فبراير)، والعقوبات ضد روسيا تعزز هذا الاتجاه".



وعقب التباطؤ في التجارة الخارجية الألمانية في كانون الثاني (يناير) الماضي، يتوقع مؤشر المعهد أيضا إشارات سلبية لشهر شباط (فبراير).



وبحسب "الألمانية"، كتب المعهد في البيان: في ألمانيا من المرجح أن تنخفض الواردات بشكل حاد بشكل غير عادي، مقارنة بشهر كانون الثاني (يناير) الماضي "سالب 3.9 في المائة"، ومن المرجح أيضا أن تنخفض الصادرات "سالب 3.8 في المائة". بالنسبة للاتحاد الأوروبي، هناك أيضا إشارات على انخفاض الواردات "سالب 1.6 في المائة" والصادرات "سالب 2.8 في المائة".



وبالنسبة لروسيا نفسها، تظهر حسابات المعهد انخفاضا حادا في الصادرات 11.8 في المائة، مقارنة بكانون الثاني (يناير)، وأشار المعهد إلى تراجع شحن البضائع في ميناء سانت بطرسبرج وحده خلال الشهر الماضي 17 في المائة.



ويتوقع المعهد انخفاضا معتدلا 1.6 في المائة في الواردات الروسية.



وقال شتامر: "الوضع في التجارة الروسية غير واضح، لكن هناك بوضوح تام تأثير للعقوبات، التي فرضها الغرب، من المرجح أن يحجم مصدرون روس عن تصدير مزيد من السلع فقط لعدم اليقين بشأن تحصيل الإيرادات.. على الرغم من أن شركات شحن كبيرة أعلنت أنها ستوقف عمليات تسليمها إلى روسيا، فإن هذا لن يمس سوى الحجوزات الجديدة. ولا تزال الحجوزات القديمة تشحن إلى روسيا، كما هو مخطط بشرط عدم انتهاك العقوبات".



من جهته، طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس بفرض عقوبات عالمية جديدة على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا، واقترح مقاطعة الصادرات الروسية، ووقف عمليات التصدير إلى روسيا.



وبحسب "الفرنسية"، أدت العقوبات المفروضة على روسيا من قبل الغرب إلى عزل روسيا لدرجة لم يسبق لها مثيل في مثل هذا الاقتصاد الضخم.



وقال زيلينسكي إنه ينبغي زيادة الضغط الاقتصادي، ودعا إلى فرض حظر تجاري دولي على روسيا.

وقال في تسجيل مصور "إذا استمر التدخل، ولم تتخل روسيا عن خططها ضد أوكرانيا فحينئذ ستكون هناك حاجة إلى حزمة جديدة من العقوبات.. من أجل السلام".



وأضاف "قاطعوا عمليات التوريد إلى روسيا- إذا لم يلتزموا بالقواعد الحضارية- فلا ينبغي لهم تلقي السلع والخدمات من الحضارة- دعوا الحرب تطعمهم".



يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات جرى نشرها أمس أن تجارة الصين مع روسيا سجلت نموا بنحو 40 في المائة مطلع العام الجاري، وهو أعلى معدل في أكثر من عقد، في وقت يتطلع فيه الجميع للعلاقات بين بكين وموسكو في ظل التصعيد في الأزمة الأوكرانية.



ووفقا لما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، فقد ارتفعت التجارة الثنائية 38.5 في المائة إلى 26.4 مليار دولار عن العام السابق، وذلك في البيانات المجمعة لشهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير). وهذا الارتفاع في معدل النمو هو الأعلى لأول شهرين من عام منذ 2010.



كما أن معدل نمو التجارة الثنانية يمثل ضعف زيادة النسبة المئوية الإجمالية لنمو التجارة الصينية خلال الفترة نفسها، وفقا لبيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس.



ووصلت الواردات من روسيا إلى 13.8 مليار دولار، بارتفاع 35.8 في المائة.



كما ارتفعت قيمة صادرات الصين إلى روسيا 41.5 في المائة في الشهرين الأولين من العام، إلى 12.6 مليار دولار، وهو الأعلى بين جميع الشركاء التجاريين الرئيسين.