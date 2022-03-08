ارتفاع قياسي لأسعار البنزين في أمريكا



سجل سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا، حيث وصل إلى 4.14 دولار.

ووفقا لبيانات ذكرتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، فإن سعر البنزين تجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للجالون، والذي سجل في يوليو من عام 2008.

وبحسب شركة خدمة معلومات أسعار النفط، التي تجمع الأسعار لجمعية السيارات الأمريكية، لم يسبق أن دفع السائقون الأمريكيون هذا المبلغ أبدا مقابل البنزين.

وترتفع أسعار البنزين، مع استمرار روسيا في غزو أوكرانيا، بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي في ساحل الخليج الأمريكي في عام 2005.