تراجع حاد لثقة المستثمرين في منطقة اليورو في مارس





أظهرت نتائج مسح نشره معهد "سنتيكس" للأبحاث السلوكية اليوم الاثنين أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو



تراجعت بشكل حاد في مارس الجارس، مسجلة أدنى مستوى في 16 شهرا، بسبب الحرب في أوكرانيا.



وبعد تحسن لشهرين متتاليين، تراجع مؤشر ثقة المستثمرين إلى سالب 7.0 في مارس، مقابل موجب 16.6 في فبراير. وهذه هي أدنى قراءة منذ نوفمبر من عام 2020، وأقل بكثير من توقعات الخبراء الذين توقعوا أن تكون القراءة عند 5.3.



وتراجع تقييم الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية بشكل ملحوظ في مارس. وتراجعت قراءة مؤشر الوضع الراهن بـ 5ر11 إلى 8ر7، وهي أدنى قراءة منذ مايو الماضي.



وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر التوقعات بصورة حادة بـ 3.48 نقطة، وهو أكبر تراجع في تاريخ المسح. ووصل إلى سالب 20.8 في مارس، وهي أضعف قراءة منذ أغسطس.2012

ولفت المعهد إلى أن الاعتماد على الطاقة الروسية والقرب الجغرافي من منطقة الأزمة أثر على الثقة.