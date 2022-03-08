أسعار الذهب في مصر عند أعلى مستوياتها وعيار 21 يقترب من 1000 جنيه

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزتها السعرية مسجلة مستويات غير مسبوقة، نتيجة لما تشهده أسعار الأوقية العالمية من ارتفاعات غير مسبوقة في البورصات العالمية متجاوزة سعر 2000 دولار للأوقية.



أسعار "الذهب" في مصر اليوم الثلاثاء ٨ مارس ٢٠٢٢

وقال نادي نجيب تاجر ذهب، أن أسعار الذهب حافظت على مستوياتها اعلي 2000 دولار للأوقية، وهي اعلي مستويات تصل اليها فى عام ونصف.

وأوضح "نجيب"، ان اسعار الذهب ارتفعت في متوسط تعاملات اليوم بقيمة تراوحت بين ١١ إلى ١٣ جنيه، بعدما سجل سعر الاوقية عالميا 2009 دولار للاوقية.

وتابع "نجيب"، ان سعر عيار ٢١ سجل نحو ٨٨١ جنيه للجرام وسط توقعات بان يحقق ١٠٠٠ جنيه في الجرام، وارتفع سعر عيار ٢٤ اللي ١٠٠٥ جنيه للجرام، وزاد عيار ١٨ إلى ٧٦٠ جنيه للجرام، كما ارتفع الجنيه الذهب الجنيه.

أسعار الذهب العالمية اليوم:

وحققت أسعار الذهب في العقود الاجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق بمكاسب بلغت نحو 28 دولار في اللاوقية خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء ليقترب المعدن الأصفر من أعلى سعر تم تسجيله في يوليو 2020 عند 2027.



وارتفع الذهب الآن إلى مستويات 2021 دولار للأوقية بزيادة في حدود 0.53% وصولا بمكاسب بلغت نحو ١١ دولار دولار في الأوقية، وسط توقعات بتسجيل ارتفاعات جديدة مع استمرار الازمة الاوكرانية الروسية.

ارتفاع اسعار الفضة

وارتفعت اسعار الفضة ايضا للعقود الاجلة 2% إلى 26.39 دولار للوقية