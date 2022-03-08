الأب بولس ساتي يستقبل الرئيسة العامة لرهبنة الكلمة المتجسد

أقباط وكنائس
الأب بولس ساتي
الأب بولس ساتي
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استقبل الأب بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة في مصر، الأم ماريا كورينداتيس، الرئيسة العامة لرهبنة الكلمة المتجسد والتي تقوم حاليًا بالزيارة القانونية لإقليم سيدة المنفى الذي يضم العراق ومصر وتونس.

وتم في هذه الزيارة تسليم الموافقة الرسمية من قبل المدبر البطريركي لتأسيس إرسالية سانت فاتيما في إيبارشية القاهرة للكلدان. وهذا يتيح افتتاح أديرة جديدة في نطاق الإيبارشية مستقبلًا وبحسب حاجة الكنيسة. رافقت الرئيسة العامة في زيارتها لدير سيدة فاتيما الأم ماريا بيلين الرئيسة الإقليمية لسيدة المنفى.

كما تم في الزيارة تبادل الهدايا التذكارية وبعد اللقاء دعا الأب بولس الجميع لتناول غداء المحبة في دار المطرانية.

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