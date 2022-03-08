القمح والذرة يرتفعان لمستويات تاريخية



فرضت الحكومة الأوكرانية قيودا على تصدير بعض المنتجات الزراعية في 2022 في ظل التدخل العسكري الروسي، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس-أوكرانيا" للأنباء.



وبحسب مرسوم نشر مساء الأحد، أصبح من الضروري الآن الحصول على ترخيص من السلطات لتصدير القمح ولحوم الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس.



وفرضت أيضا قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح والسكر والشوفان والحنطة السوداء والجاودار والدخن. وبحسب "الفرنسية"، تعد أوكرانيا دولة منتجة على المستوى العالمي. ويعرقل التدخل العسكري الروسي المستمر عمليات التصدير ويهدد أسعار المنتجات الزراعية، علما بأن روسيا وأوكرانيا دولتان رئيستان في توريد المواد الخام الزراعية.



وسجل القمح والذرة أسعارا قياسية في السوق الأوروبية مع الازدياد الكبير للطلب جراء القتال في أوكرانيا.



يأتي ذلك في وقت حذرت فيه شركة تجارة المنتجات الزراعية الألمانية باي فا أمس من أن قرار المجر فرض حظر على صادراتها من الحبوب عقب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا سيؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء الوشيكة في العالم. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد باضطراب صادرات الحبوب الروسية والأوكرانية التي تمثل أكثر من ربع تجارة الحبوب في السوق العالمية.



وكانت أسعار القمح ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاما خلال الأسبوع الماضي، ما أشعل المخاوف من ارتفاع أسعار الحبوب الرئيسة الأخرى. وقال كلاوس جوزيف لوتسه الرئيس التنفيذي لشركة باي فا "إنه بتدخل حكومة أوربان رئيس وزراء المجر في حركة التجارة الحرة، فإنها تعمل على تفاقم أزمة الجوع وتوزيع الغذاء في العالم. وإذا حدث هذا الأمر فإن النظام الروسي سيحقق هدفه ببدء الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عشرة أيام".



وقال لوتسه إن "حظر تصدير الحبوب في المجر يمكن أن يؤثر في إمدادات الذرة في الاتحاد الأوروبي، حيث تعد المجر أكبر منتج للذرة في الاتحاد. ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على استيراد الذرة من أوكرانيا".