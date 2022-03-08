66.1 % ارتفاعًا بالتبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال أول 11 شهر من عام 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 8.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 5 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 66.1%،حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 21%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.3 مليار دولار خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 88.2%.



أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021:



1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 449 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 158.9 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 131.2 مليون دولار.

4. نحاس ومصنوعاته بقيمة 100 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 92.5 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 4.2 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.2 مليار دولار.

3. منتجات كيماوية عضوية بقيمة 221.7 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 117.5 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعاته بقيمة 76.7 مليون دولار.



وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 8.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 12.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 21.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 17.6%.



وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 325.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 356.2 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019 /2020 بنسبةانخفاض قدرها 8.7%.

وسجل عدد سكان مصر 103.1 مليون نسمة عام 2022، بينما سجل عدد سكان السعودية 35.8 مليون نسمة عام 2022.



وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة السعودية طبقــا لتقـديـرات البعثة 3 مليون مصري حتى نهاية 2020.