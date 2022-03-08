البنك الدولي يوافق على تخصيص 723 مليون دولار إضافية لأوكرانيا

وافق البنك الدولي على تخصيص 723 مليون دولار إضافية لأوكرانيا لمساعدتها في الخروج من حالة الطوارئ الاقتصادية التي تشهدها بسبب العملية العسكرية الروسية.



ونقلت وكالة أنباء (يونيان) الأوكرانية عن البنك قوله في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الحزمة تشمل 350 مليون دولار استكمالا لقرض سابق قدمه البنك إضافة لنحو 139 مليون دولار من خلال ضمانات من هولندا والسويد.

وتشمل الحزمة أيضا 134 مليون دولار من المنح المقدمة من بريطانيا والدانمارك ولاتفيا وليتوانيا وأيسلندا فضلا عن تمويل مواز قيمته 100 مليون دولار من اليابان.

وأوضح البنك أن الدعم السريع سيساعد الحكومة على توفير الخدمات الحيوية للمواطنين الأوكرانيين وعلى وجه الخصوص دفع رواتب العاملين في المستشفيات والمعاشات لكبار السن والمزايا الاجتماعية للشرائح الضعيفة من السكان.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي يعد حزمة مساعدات أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لأوكرانيا ينبغي تقديمها خلال الأشهر المقبلة بالإضافة لدعم إضافي للدول المجاورة التي تستضيف لاجئين أوكرانيين.