ميناء دمياط يتداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الساعات ال 24 الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و198 شاحنة.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و577 طنا تشمل 8 آلاف و500 طن فوسفات و11 ألفا و470 طن يوريا و800 طن رمل و807 أطنان نترات، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 19 ألفا و456 طنا تشمل 7035 طن قمح و1088 طن خشب زان و2700 طن زيت طعام و5733 طن حديد و2900 طن ذرة.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 1560 حاوية مكافئة تشمل، خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى الإمارات والسعودية وكرواتيا وأسبانيا وبنجلاديش وبلجيكا وسلوفينيا والولايات المتحدة وألمانيا واليونان، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 90 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3017 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113 ألفا و376 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132 ألفا و10 أطنان، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2499 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي.