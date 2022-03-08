الاتحاد الإنجليزي يمنع بث مباريات البريميرليج في روسيا

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
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علّق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء اتفاقية البث مع روسيا إثر غزوها لأوكرانيا مع مفعول فوري ما يعني بأن المباريات الأربع المقررة الخميس لن تبث في روسيا، وذلك على إثر اجتماع الأندية الـ 20 في لندن.

وجاء في بيان صادر عن الدوري الإنجليزي: قرر الدوري الإنجليزي وجميع أنديته يوم الثلاثاء بالإجماع تعليق اتفاقيتنا مع الناقل الروسي رامبلر (أوكو سبورت) بمفعول فوري، والتبرع بمبلغ قيمته مليون جنيه إسترليني لمساندة الشعب الأوكراني.

وفي خطوة موازية، قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بدوره وقف اتفاقيته مع روسيا ما يعني بأن مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد لن تبث أيضًا في روسيا.


 

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