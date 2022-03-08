اتحاد الغرف الإمارتي يبحث التعاون مع منتدى الأعمال التجارية لرابطة "ايورا"

أكد سعادة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة الإمارتي أن القطاع الخاص الاماراتي يلعب دورا مهما في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات الحيوية بين بلدان رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي /أيورا/.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس منتدى الأعمال التجارية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي شيخ فاضل الذي يزور الدولة على هامش فعاليات إكسبو 2020 بدبي.

وناقش اللقاء سبل تكثيف الحوار حول تعزيز التجارة والاستثمار عبر منطقة الدول المطلة على المحيط الهندي، بما في ذلك دراسة التحديات التي تواجه حركة التجارة بين الدول الأعضاء واستكشاف آليات تعزيز التجارة البينية والاستثمار في خمسة مجالات محددة هي، تيسير التجارة؛ وتسهيل الاستثمار؛ والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ والتمكين الاقتصادي للمرأة؛ والاستثمار في السلع والخدمات، وامكانية الاستفادة من تجربة الإمارات.