"النقد العربي" و"المدفوعات الدولية" بالهند يدعمان نمو المدفوعات عبر منصة "بُنى"

وقع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم مع مؤسسة المدفوعات الدولية في الهند لدعم نمو المدفوعات عبر الحدود من خلال الربط بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية وواجهة الدفع الموحدة "يو بي آي" لتعزيز الروابط الاقتصادية والمالية والتجارية بين الهند والمنطقة العربية.

تهدف مذكرة التفاهم إلى بناء شراكة إستراتيجية بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند لتحقيق الترابط التوافقي بين خدماتهما للدفع الفوري بما يعزز الدور الإستراتيجي لمنصة "بُنى" منفذا رئيسا للمدفوعات يربط الدول العربية بالأسواق العالمية.

وقع مذكرة التفاهم مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية "منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية" وريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند /NIPL/ الذراع الدولية لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند وذلك خلال حفل توقيع عقد في مقر صندوق النقد العربي بأبوظبي بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق وسعادة سنجاي سودهير سفير الهند لدى الدولة.

وتهدف مذكرة التفاهم أيضا إلى بناء شراكة استراتيجية بين الجانبين بما يسهم في تقديم حلول مبتكرة في مجال المدفوعات تحقق الترابط التوافقي بين خدمات الدفع الفوري لدى كل من منصة "بُنى" للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند.

ويتيح الربط بين الطرفين للمؤسسات المالية المشاركة تبادل المدفوعات عبر الحدود بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة وبفعالية عالية على مدار 24 ساعة في اليوم و365 يومًا في السنة.

و يُمثل التعاون بين منصة "بٌنى" للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند، فرصة إستراتيجية لنظامي الدفع للبناء على الإمكانات المتطورة لخدماتهما للدفع الفوري، بهدف نشر مزايا المدفوعات الفورية عبر الحدود للمواطنين والشركات ودعم نمو التبادل التجاري والتدفقات المالية والإستثمارية بين العالم العربي والهند.

و أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي أهمية التعاون الاستراتيجي مع مؤسسة المدفوعات الدولية في الهند والدور المشترك لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند وصندوق النقد العربي لإطلاق المبادرات التي تساهم في تعزيز الشمول المالي ومواكبة الاحتياجات المالية للأفراد ومجتمع الأعمال، بما يتماشى مع أهداف المؤسستين لدعم النمو الاقتصادي وتوفير الوسائل المناسبة لتحقيق الرفاهية والأمان الإجتماعي للمواطنين في العالم العربي والهند.

و قال الحميدي: "تعزيز المدفوعات عبر الحدود يشكل ركيزة أساسية لنمو العلاقات المالية والتجارية والإستثمارية بين دول العالم.. وسيؤدي نجاح منصة بٌنى للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند في طرح خدمات مشتركة ومتطورة لتسهيل تدفق الأموال بين المؤسسات المشاركة في نظامي الدفع، إلى بناء ممر آمن وفعّال للمدفوعات يشكل مُحركًا رئيسًا لنمو وتعميق العلاقات الاقتصادية والفرص الإستثمارية والتجارية بين المنطقة العربية والهند، وصولًا إلى كافة الأسواق الدولية.. وتشكل هذه الشراكة محطة رئيسة في مسيرة "بُنى" لتعزيز إستخدام خدماتها للدفع الفوري عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية، ومساهمتها في تطوير صناعة الدفع في المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي".

بدوره قال ريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند /NIPL/: "تُمثل الشراكة الإستراتيجية مع صندوق النقد العربي خطوة مهمة في إطار تنفيذ رؤيتنا الهادفة للارتقاء بحلولنا النموذجية في مجال المدفوعات إلى الأسواق العالمية.. وتتمحور جهودنا حاليًا على تقديم خدمات متطورة في مجال المدفوعات عبر الحدود عبر نظامنا للدفع الفوري المعروف بإسم واجهة الدفع الموحدة "يو بي آي".. ونؤكد مجددًا أن شراكتنا مع صندوق النقد العربي ومنصة "بنى" للمدفوعات العربية، ستعزز من إمكانات نمو نشاط "يو بي آي" في مجال المدفوعات عبر الحدود".