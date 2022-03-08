وزير الشؤون المالية الإماراتى يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الإمارات للشؤون المالية اليوم كريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي للتباحث بشأن مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022.

حضر اللقاء من جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.. ومن جانب الصندوق الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وعلي الحوسني نائب المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي.

وشدد معالي محمد بن هادي الحسيني على الأهمية الكبيرة للجهود المتواصلة التي يبذلها صندوق النقد الدولي لتعزيز سلامة الاقتصاد العالمي وتلبية متطلبات التمويل للبلدان الأعضاء الأشد احتياجا إليها فضلًا عن معالجة مختلف التحديات الاستثنائية التي يشهدها عالمنا اليوم.

وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز مجالات التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الإقليمية والدولية خاصة صندوق النقد الدولي لتقديم حلول مستدامة لضمان الاستقرار والنمو الاقتصادي والمالي العالمي والحد من الفقر وبناء الرخاء وتشجيع التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم." وناقش الجانبان خلال اللقاء عددًا من القضايا الإقليمية والدولية فضلًا عن تفاصيل مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الربيع الافتراضية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المقرر انعقادها خلال الفترة من 18 وحتى 24 أبريل 2022.

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