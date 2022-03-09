عاجل.. الأهلى يعلن تجديد عقد موسيماني

الفجر الرياضي
موسيماني
موسيماني
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انطلاقًا من ثقة النادي الأهلي الكبيرة في مديره الفني بيتسو موسيماني، وترجمةً للإنجازات العديدة التي حققها مع لاعبيه وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية، تعلن إدارة النادى عن تجديد عقد موسيماني لمدة عامين قادمين بخلاف الموسم الحالي.

 

وقام المدير الفنى للأهلى ومعاونوه بالتوقيع على العقود الجديدة، وإغلاق الباب أمام كل الاجتهادات التي تعددت خلال الأسابيع الماضية.

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا عريضا على بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الدوري المصري.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
 

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