أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-3-2022 في الأسواق

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9-3-2022،  في الأسواق وذلك بعد ارتفاعها لكستويات غير نسبوقة في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة سعر 34 جنيها على أن يصل سعرها للمستهلك متراوحا ما بين 38 إلى 40 جنيها.

 

سعر الدواجن اليوم 
 

سعر الأبيض 38 -40 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت  أبيض 8.5 _ 8.75 جنيه

كتكوت  ساسو  4.75 _ 5 جنيهات

أمهات بيضاء 23.5 جنيه.

في سياق متصل، سجلت أسعار البيض استقرارا عند مستويات 54 جنيها للكرتونة من البيض الأبيض أما سعر البيض البلدي وصل 58 جنيها للكرتونة، وسجل سعر البيض الأحمر 55 جنيها.

 

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

أول تعليق من موسيماني بعد تمديدعقده مع الأهلي

تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في البريميرليج والقناة الناقلة

في شهر المرأة.. متحف قصر المنيل يعرض لحياة "أم المحسنين"

انطلاق دورة "فن الإتيكيت والبروتوكول" بنقابة الصحفيين

ارتفاع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى 1380 خلال يناير

سعر اليورو اليوم الأربعاء 9-3-2022 أمام الجنيه المصرى

"المشاط" تشارك في حلقة نقاشية حول تعزيز المساواة بين الجنسين

7.8 مليار جنيه عائدات قناة السويس فى يناير الماضى