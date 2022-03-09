ارتفاع عدد السفن العابرة لقناة السويس إلى 1380 خلال يناير



ارتفع عدد السفن العابرة لقناة السويس ليصل إلى 1380 سفينة في شهر يناير الماضي، بينما كان نحو 1194 سفينة في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 186 سفينة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغ عدد ناقلات البترول العابرة نحو 394 سفينة في يناير الماضي، مقابل 400 ناقلة بترول في نفس الشهر من العام السابق له.

وجاءت الزيادة في عدد السفن العابرة بالتزامن مع ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس في شهر يناير الماضي، حيث سجلت العائدات نحو 8.5 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه في شهر يناير من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 700 مليون جنيه.

وتناولت بيانات جهاز الإحصاء تطور عائدات هيئة قناة السويس في الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2022، حيث بلغت 7.4 مليار جنيه في فبراير 2021، و6.9 مليار جنيه في مارس 2021، وبدأت في الصعود لتسجل 8.7 مليار جنيه ابريل الماضي، و8.3 مليار جنيه في مايو الماضي، وانتهاء إلى 8.5 مليار جنيه في يناير الماضي.

وسجلت هيئة قناة السويس العام الماضي أرقاما قياسية لم تحدث من قبل، حيث بلغت أعداد السفن التي عبرت من القناة 20646 سفينة، و6 مليارات و330 مليون دولار عائد، مشيرا إلى أن هناك زيادة كبيرة في معدلات عبور السفن مقارنة بالسنوات الماضية، فزادت معدلات عبور السفن بنسبة 29%، والحاويات 12%، وحاملات السيارات 22%، وهناك ارتفاع في متطلبات التجارة العالمية وهو السبب وراء زيادة رسوم العبور، وهي زيادات طفيفة من خلال منشور ملاحي، يمكن أن يتغير وفقا للظروف.



