7.8 مليار جنيه عائدات قناة السويس فى يناير الماضى



أظهرت بيانات حكومية، ارتفاع عائدات هيئة قناة السويس في شهر يناير الماضي، حيث سجلت العائدات نحو 8.5 مليار جنيه، مقابل 7.8 مليار جنيه في شهر يناير من عام 2021، بزيادة بلغت نحو 700 مليون جنيه.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى تطور عائدات هيئة قناة السويس فى الفترة من يناير 2021 وحتى يناير 2022، حيث بلغت 7.4 مليار جنيه فى فبراير 2021، و6.9 مليار جنيه فى مارس 2021، وبدأت فى الصعود لتسجل 8.7 مليار جنيه ابريل الماضى، و8.3 مليار جنيه فى مايو الماضى، وانتهاء إلى 8.5 مليار جنيه فى يناير الماضى.