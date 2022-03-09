تعرف على تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة × 23 نقطة

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 9-3-2022 في محافظات ومدن الجمهورية

درجات الحرارة تنخفض اليوم وتسجل القاهرة 23

القاهرة الكبرى تشهد طقس دافئ اليوم الأربعاء

شمال الوجه البحري، يشهد طقس مستقر خلال فترات النهار

يسود السوحل الشمالية الغربية طقس مائل للحرارة

يكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية.

تشهد وسط سيناء اعتدال في حرارة الجو خلال ساعات النهار.

يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء.

يميل الطقس للحرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

يكون الطقس مائل للحرارة في شمال الصعيد.

يشهد جنوب لصعيد طقس حار نهارا.

يسود جميع المحافظات طقس شديد البرودة ليلا.

نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

تتعرض جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر إلى حركة الرياح.

ومن لممكن أن تتعرض شمال وجنوب الصعيد للريح اليوم الأربعاء.

تتعشر السوحل الشمالية والشملية الشرقية لأمطار خفيفة إلى متوسطة.

تتعرض شمال الوجه البحري، ووسط سيناء لأمطار خفيفة.



درجات الحرارة في القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة

سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة

قنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 16 درجة

سانت كاترين العظمى 21 درجات والصغرى 07