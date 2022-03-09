سر رغبة مرتضى منصور الرحيل عن رئاسة نادي الزمالك

تصدر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، الموافق الـ9 من مارس 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق.

رحيل مرتضى منصور

وأعرب مرتضى منصور عن أمنيته في الرحيل عن منصب رئاسة الزمالك، محددا الجمعة المقبل موعدًا لتنفيذ القرار، وذلك عقب مباراة االفريق القوية أمام الوداد المغربي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

مرتضى منصور يرغب في ترك منصبه

وأكد مرتضى منصور عدم قدرته على الاستمرار في منصبه كرئيس لمجلس إدارة الزمالك، مشيرًا إلى وجود العديد من العراقيل المحيطة به والتي تمنعه عن أداء مهام عمله بالشكل الأمثل.

سبب تصريح مرتضى منصور

وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور إنه يذهب بشكل يومي إلى المحكمة، نتيجة القضايا المرفوعة ضده قبل العديد من الأشخاص على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأحمد سليمان وممدوح عباس.

مرتضى منصور "الخطيب خط أحمر"

ولفت مرتضى منصور إلى وجود مسؤول كبير في الدولة، أوضح له أن الكابتن محمود الخطسيب رئيس النادي الأهلي "خط أحمر"، مضيفًا: "لن أعمل بهذ الطريقة، غير قادر لا صحيا ولا نفسيا".

مرتضى منصور وموعد رحيله

ولفت مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه لن يذهب إلى مقر النادي مرة أخرى، وسيبقى رفقة أحفاده وأبنائه، وذلك عقب مباراة الفريق المهمة في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري الأبطال أمام الواداد المغربي.

بلاغات مرتضى منصور

وأضاف مرتضى منصور أنه تم حفظ جميع البلاغات المقدمة منه ضد محمود الخطيب وممدوح عباس، مشيرا إلى أن ما يحدث معه الآن، تخطى كافة الحدود، متباعا: "قلت في حديثي مع المسؤولين في الدولة أنني لن استمر بهذه الطريقة، أمر من الاثنان التفرغ لنادي الزمالك أو القضايا".

اعتذار مرتضى منصور

واعتذر مرتضى منصور رئيس مجلس دارة نادي الزمالك المنتخب، لجماهير الزمالك وجمعيته العمومية لانتخابه ووضع ثقتهم به، وأتم: "آخر يوم لي في النادي هو الجمعة المقبل، وبداية من يوم السبت سأتفرغ لهذه القضايا"، ليثير حالة من الجدل بين جمهور الناي الزمالك بشكل خاص، وجماهير الكرة المصرية بشكل عام.