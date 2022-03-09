مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم السنوي السابع للتراث القبطي

يفتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، يوم الخميس القادم فعاليات اليوم السنوي السابع للتراث القبطي، والذي تنظمه المكتبة من خلال مركز الدراسات القبطية تحت عنوان "احتفالية الفنون القبطية"، بالتعاون مع مركز الطفل للحضارة والإبداع.



تقام فعاليات اليوم السنوي السابع للتراث القبطي في مقر مركز الطفل بمصر الجديدة بالقاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتبدأ بالكلمات الافتتاحية للأستاذ الدكتور مصطفى الفقي، وعدد من كبار الشخصيات المهتمة بالدراسات والفنون القبطية ومنهم: الأنبا آبرام مطران الفيوم، والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والدكتور القس عاطف مهني مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، والأب ميلاد شحاتة مدير المركز الفرنسيسكاني للدراسات القبطية.



تضم الفعاليات أيضًا افتتاح معرض فني للأيقونات القبطية والبيزنطية شارك فيه نحو 15 فنانًا وفنانة بأكثر من ثلاثين عمل يمثل مختلف الفنون القبطية.



كما يتضمن اليوم عددًا من المحاضرات يلقيها نخبة من أهم باحثي القبطيات في مصر في جلستين متتاليتين؛ من بينهم: الدكتور القس باسيليوس صبحي أستاذ تاريخ الطقوس بالكلية الإكليريكية في القاهرة، د. القس داود مكرم دكتوراه التراث الشعبي القبطي، أ. د. شذا جمال اسماعيل أستاذ الآثار والفنون القبطية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، أ. د. ماجدة جرجس أستاذ الأشغال الفنية والتراث الشعبي كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أ. د. ماري كوبليان أستاذ بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، د. عزت حبيب صليب رئيس المؤسسة الدولية للفنون القبطية، د. أمل الطيب مدرس الموسيقى الشعبية بأكاديمية الفنون والكلية الاكليريكية للأقباط الكاثوليك. ويتوسط المحاضرات عرض لفيلم "رحلة العائلة المقدسة" إخراج بيتر ميمي.



يختتم اليوم بعرض فني لكورال «المتزوجون» بكنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس بالزيتون، يليه عرض آخر لكورال «لنا رجاء» بكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالزيتون.

يرجى العلم بأن الدعوة عامة والحضور مجاني دون حجز مسبق مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

