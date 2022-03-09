وزير البترول يستعرض المبادرة الأفريقية المقرر طرحها بقمة المناخ

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كلًا من توماس كامارا وزير المعادن والبترول والطاقة الإيفوارى وجابرييل أوبيانج ليما وزير المعادن والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية وماثيو أوبوكو وزير الطاقة الغانى والسيد توم ألويندو وزير المعادن والطاقة بناميبيا وتيمبري سيلفا وزير البترول النيجيرى وجانيوري يوسف ماكامبا وزير الطاقة التنزانى وأندرو كاماو أمين عام وزارة البترول بكينيا، وذلك على هامش المشاركة فى مؤتمر سيراويك الدولى للطاقة الذى تقام فعالياته خلال الأسبوع الجارى فى الفترة من 7-11 مارس 2022 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.



وشهد اللقاء استعراض المبادرة الأفريقية للتحول الطاقي والمناخ المقترح إطلاقها خلال قمة المناخ القادمة COP27 التى ستستضيفها مصر في نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ نيابة عن القارة الأفريقية.



وخلال اللقاء أكد الملا أن المبادرة التي اقترحتها مصر تهدف إلى تحقيق انتقال متوازن وعادل للطاقة والاستفادة من كافة إمكانات القارة لتحفيز النمو الاقتصادى بطريقة مستدامة وشاملة ومنخفضة الانبعاثات وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى دعم استفادة البلاد الأفريقية من الفرص التجارية التى ستظهر خلال الانتقال إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتحقيق هدف الحفاظ على بيئة نظيفة دون إعاقة مساعى الدول نحو زيادة النمو الاقتصادى المستدام والشامل.



وأشار الوزير إلى أن الدول الأفريقية تعد من أقل الدول المسببة للانبعاثات الضارة وأن مصر والدول الأفريقية ملتزمون بكافة الاتفاقيات الدولية التى تهدف للحفاظ على المناخ والبيئة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بإفريقيا وتوفير التمويل والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق الاستفادة من ثروات القارة.