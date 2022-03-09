النفط الكويتي ينخفض إلى 125.49 دولار

تراجع سعر برميل النفط الكويتي في جلسة أمس الثلاثاء بواقع 2.22 دولار؛ ليصل إلى مستوى 125.49 دولار، مقابل 127.71 دولار للبرميل أول أمس الاثنين، وذلك وفقًا للسعر المُعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

عالميًا، ارتفعت عند تسوية تعاملات أمس، العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنسبة 3.9% لتصل إلى 127.98 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنحو 3.6% عند مستوى 123.70 دولار.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، عن ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 2.8 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 4 مارس الجاري.

وأوضح المعهد الأمريكي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات 5.5 مليون برميل.

ومن المقرر إعلان البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى تراجع مخزونات النفط بمقدار 700 ألف برميل.

على صعيد تداولات اليوم، ارتفعت أسعار الخام بعدما أعلنت الولايات المتحدة حظرًا أمريكيًا على واردات النفط من روسيا، ومع بدء بعض الشركات الكبرى اتخاذ الخطوة نفسها.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، حظرًا فوريًا على النفط الروسي وغيره من واردات الطاقة، فيما أعلنت المملكة المتحدة أنها تنوي التخلص التدريجي من الواردات الروسية النفطية حتى نهاية 2022 وذلك ردًا على غزو أوكرانيا.

كما قررت شركة شل العالمية وقف عمليات الشراء الفوري للنفط والغاز الطبيعي من روسيا، وكذلك إغلاق محطات التزود بالوقود التابعة لها هناك وغيرها من العمليات التشغيلية.

وارتفعت اليوم العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 1.89% لتصل إلى 130.40 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.56% عند مستوى 125.63 دولار للبرميل.