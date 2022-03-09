الذهب يتراجع من أعلى مستوياته مع تماسك الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد اقترابها من مستواها القياسي مع تماسك سعر الدولار قرب أعلى مستوياته في 21 شهرا وجنى المستثمرون بعض الأرباح في حين ارتفع سعر البلاديوم بعدما أثارت الأزمة الأوكرانية مخاوف من نقص الإمدادات من روسيا أكبر منتج له.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2044.60 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش بعدما صعد إلى 2069.89 دولار للأونصة في الجلسة السابقة القريب عن مستوى 2072.49 دولار القياسي المسجل في أغسطس 2020.

واستقر سعر الدولار الأميركي قرب أعلى مستوياته في عدة أشهر مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر غلاء على المشترين بعملات أخرى.

وقال محللون إن الذهب الذي يعد ملاذا آمنا للقيمة خلال الأزمات العالمية قد يرتفع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق إذا ساءت الأوضاع في أوكرانيا وسط المخاوف القائمة من المخاطر التضخمية.

وارتفع سعر البلاديوم 1.5% إلى 3226.46 دولار للأونصة مرتفعا 38% منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وتعد روسيا منتجًا رئيسيًا للبلاديوم المستخدم في صناعة السيارات.

وارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 26.58 دولار للأونصة بعد أن اقتربت من أعلى سعر في تسعة أشهر أمس الثلاثاء.

وصعد سعر البلاتين 1.5% إلى 1170.76 دولار للأونصة.

 

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