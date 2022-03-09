تركيا: سنواصل شراء النفط الروسي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن أنقرة ستواصل شراء النفط الروسي، مضيفًا أن بلاده تأمل في رفع العقوبات عن إيران، مما يجلب إمدادات إضافية لتلبية الطلب العالمي.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر سيراويك للطاقة إن تركيا تعتمد على روسيا في 45% من طلبها على الغاز الطبيعي و17% من النفط ونحو 40% من البنزين.

وقال إن العالم بحاجة لمزيد من النفط، ويجب أن يأتي من أي مكان.

وأضاف أن تركيا لا يمكنها بسهولة أن تعوض إمداداتها النفطية الروسية من أماكن أخرى، مضيفا أنها "مورد قديم موثوق به".

وسبق أن استوردت تركيا نحو 200 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني قبل أن تقرر واشنطن في 2018 انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 وعاودت فرض عقوبات على طهران.

وقال بيرقدار إنه لا يمكن أن يكون لدى تركيا اضطراب آخر في الإمدادات من روسيا.

وتأمل تركيا أن تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق قريبا يعيد إيران إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

ويجري البلدان محادثات منذ ما يقرب من عام لاستعادة الاتفاق الذي رفع العقوبات عن إيران.

 

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