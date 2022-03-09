صفاء أبو السعود تغني "بنتي يا بنوتة" خلال احتفالية يوم المرأة العالمي

تصدرت الفنانة صفاء أبو السعود تريند جوجل اليوم الأربعاء 9-3-2022، بعد غنائها أغنية (بنتي يابنوته.. إنتي البطلة في الحدوتة)، خلال إحتفالية يوم المرأة العالمي.

وشهدت احتفالية يوم المرأة، حضور السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الاستعراضات، التي تبرز مكانة المرأة المصرية، من بينها استعراض قدمته الفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود.

وكرمت السيدة انتصار السيسى عدد من النماذج النسائية، من بينهم صفاء أبو السعود خلال احتفالية يوم المرأة.

صفاء أبو السعود تغني "بنتي يا بنوتة"

وعادت صفاء أبو السعود للغناء من خلال "بنتي يا بنوتي يا بنوته إنتي البطلة في الحدوتة"، في احتفالية اليوم العالمي للمرأة.

وتشجع أغنية صفاء أبو السعود الفتيات على تخطي الحواجز وتحمل المسئولية والالتزام بالزواج في السن المناسب.

أحب الجمهور أداء صفاء أبو السعود وتذكروا مرحل الطفولة وجزء من الأغاني التي كانت تقدمها ومازالت حاضرة في أذهانهم حتى اليوم.

معلومات عن صفاء أبو السعود

والفنانة صفاء أبو السعود لديها مواهب متعددة، حيث أثبتت للجميع نجاحها المبهر في تقديم البرامج من خلال برنامج “ساعة صفا”، التي استضافت فيه مشاهير الفن في الوطن العربي، كماا قدمت برنامج أوراق سينمائية.

التحقت بمعهد الكونسرفتوار

حصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967

حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج

شاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين.

بدأت ممثلة في الإذاعة في برنامج (بابا شارو)

انتقلت للمسرح وقدمت مع ثلاثي أضواء المسرح عددا من الأعمال المسرحية، ثم انتقلت للسينما.

طرحت في ثمانينيات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان “أهلًا بالعيد”، وهي من أشهر أغاني العيد حتى الأن.

قدمت العديد من الأغاني منها (وردي وردي، وأصحابي وصحباتي، أتوبيسنا ألوان ألوان، خشب في خشب، النني النني).