وزير الزراعة يبحث مع ممثل جامعة فلوريدا تخفيض أسعار شتلات الفراولة

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل د باتريك هاريسون ممثلًا عن جامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة ايكلاند كاليفورنيا الدولية المالكة لحقوق الملكية الفكرية لأجود أصناف الفراولة المتميزة عالميا وذلك بحضور د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية

والدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي والدكتور فهيم قورة مدير البرنامج الدولي لتربية الفراولة بجامعة فلوريدا الأمريكية

و بحث "القصير" مع "هاريسون" آخر المستجدات خطوات انشاء مركزا التمييز العلمى Center of Excellence الذي تم الاتفاق علي انشاؤه والذي سوف يجعل من مصر مركزًا عالميًا لتصدير شتلات الفراولة المعتمده ذات الصفات المميزة إلى مختلف دول العالم.



كما تناول اللقاء توفير شتلات الفراولة من أفضل الأصناف العالمية المعتمدة للمزارعين المصريين بأسعار مخفضة ومتابعة الخطوات التنفيذية لقيام الشركة بالاستثمار الزراعي فى مصر وتطورات العمل بالمشتل النموذجى الذي تم انشاؤه والذي أنتج بالفعل ما يزيد عن ١٠ ملايين شتلة معتمدة في أول إنتاج له من الأصناف المتميزة.

وزير الزراعة بحث أيضا مع ممثل جامعة فلوريدا خطوات توقيع بروتوكول للتعاون في مجال البحث العلمي لأستحداث وتربية أصناف جديدة من الموالح والفراولة والتوت البرى والتوت الاسود كما تم الإتفاق على تخفيض أسعار شتلات الفراولة المعتمده للمزراعين المصريين خلال الموسم الحالي إلى 4 جنيهات بدلا من 7 جنيهات في العام الماضي وتوفير كافة احتياجات السوق المحلي من الشتلات المعتمده من الأصناف المتميزة من خلال مصدرها الاصلي والتى تمتلك الشركة حقوق الملكية الفكرية لها.



وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبين على قيام الوزارة بتخصيص الارض اللازمه لانشاء مركز التميز العلمي باستثمارات وخبرات اميريكية كامله وتوقيع مذكرة التفاهم المشتركة للتعاون مع عدة جامعات امريكية أخرى والتى تمتلك برامج التربية للعديد من أهم الأصناف العالمية.



ويأتى ذلك في إطار استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز فرص الاستثمار بالقطاع الزراعى وتذليل العقبات امام المستثمرين لتوفير العملة الصعبة وانتاج مواد الاكثار الخضرية العالميه محليًا وتفعيل الاستفادة من انضمام مصر للاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية UPOV.