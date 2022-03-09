موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

ننشر لكم في السطور التالية، موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة، حيث يستعد الأهلي لمواجهة صن داونز، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وعن موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يكون اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت السعودية يوم السبت المقبل.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال إفريقيا

ومن المنتظر أن تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دورى أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورت، باعتبارها الحاصلة على حقوق نقل دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال الأفريقي

يتصدر صن داونز صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويتساوى الآن الأهلي والمريخ في الرصيد بـ4 نقاط.

ويواجه الأهلى نظيره صن داونز في جنوب إفريقيا في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2022، ويواجه الهلال المريخ في نفس الجولة.

أما الجولة الخامسة فيعود الأهلي لمواجهة المريخ في القاهرة، سيختتم مواجهاته بمباراة صعبة ضد نادى الهلال.