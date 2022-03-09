تراجع الأسهم الأوربية بعد حظر واردات النفط الروسية



تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم مع حظر الولايات المتحدة واردات النفط الروسية، فيما زاد التقلبات والمخاوف من ركود تضخمي عالمي، وغطى على أثر تعافي الأسهم المالية.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة المتقلبة منخفضا 0.5 بالمئة، متأثرا بهبوط قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والمواد الأولية.

واستقر المؤشران فايننشال تايمز البريطاني وداكس الألماني، في حين كان المؤشران الإسباني والإيطالي أفضل أداء ليرتفعا 1.8 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب.

وارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 132 دولارا للبرميل بسبب مخاوف من تعطل الإمدادات، فيما عزز أسهم بي.بي وشل في لندن، التي ارتفعت 5.1 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.

والمؤشر ستوكش 600 منخفض بنحو 15 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وأغلقت أسهم بنوك منطقة اليورو مرتفعة 2.5 بالمئة بعدما سجلت أدنى مستوى في عام في الجلسة الماضية.