من دون الرجالة وقعت في دة !



من يومين قررت اني ابعت افضفض بعد ما يأست من إقناع جوزي بحاجات كتير وحشة ان كان في سلوكياته أو اهماله في شكله واهماله في اختيار لبسه خصوصا اني من الستات اللي بهتم بزيادة بمظهري والحفاظ على وزني وبحب جدا من وقت للتاني اعمل نيو لوك.. اما بقوله الكلام ده يرد عليا يقول: اهتمام الست بنفسها طبيعي جدا لإنه ا ست ولازم تكون انيقة ورشيقة وبتعرف تلبس وتتكلم.. انما انا راجل.

ما فهمتش ساعتها يعني ايه انا راجل !! هو يعني الراجل لو منعكش في نفسه وملخبط وشكله مايفرقش عن المتسولين دة عادي ؟!

ما قدرتش اسكت وقتها وقررت اجرحه بكلام مكنتش قادرة اقوله من زمان لكن اصراره على استفزازي اضطرني بصراحة، قلتله لحظة واحدة بس هو انت مش واخد بالك من كرشك بيزيد كل شهر كام سنتم ؟ ولا دة زيادات مثلا ؟!

مش واخد بالك ان مفيش لبس بقى يليق عليك ؟ مش واخد بالك انك بتنزل من البيت دقنك طويلة وانت رايح اصلا على مقابلة مهمة في شغلك ؟! يابني انت بتعمل جرايم وفي الاخر انا اللي هتشتم الناس هتقول مرات الراجل دة اكيد مقرفة زيه !! كام مرة انبهك ان ريحتك ونظافتك الشخصية شيء اساسي ملوش دعوة براجل ولا بست ؟!

هو يعني انا مليش نفس اصحى الصبح الاقي خلقة عدلة.. واحساسي بالضيق من المنظر السيء اللي كل يوم بعاني منه اعمل فيه ايه ؟؟ طيب اقولك حاجة مريحة جدا.. انا ضروري اطلق ! رد عليا بكل بروووود.. قوي قوي حاضر وماله.. اصل الستات عبيطة في اي مشكلة هبلة يطلبوا الطلاق اكنها لعبة.. روحي يا امي اتلهي في المطبخ شوية انا عايز آكل النهاردة بسبوسة انتي عارفة اني بحبها.

سمعت الكلمتين دول كنت هنجلط والله وعشان ما احدفهوش بحاجة في وشه حبيت اردله الغلاسة.. وقلتله.. طيب قوم انت كمان استحمى يمكن يحصل جديد وربنا يرحمني.. دي يا جماعة مشكلتي اليومية من ساعة ما اتوكست واتجوزت الراجل دة والنبي فيه كدة ؟! هو انا بشتمه لما بقوله خد بالك من مظهرك انا حابة اشوف جوزي مهتم زيي ؟! ولا دة اهانة ولا ايه ؟ نفسي حد يرد عليا خصوصا من الرجالة.. البني آدم دة اهبب معاه ايه ؟ والستات كمان ارد عليا يمكن واحدة فيهم قابلت الهم دة ولقيتله حل تفيدني بيه.. انا بعاني فعلا.. حاجة تقرف.

واضح ان صاحبة المشكلة دي واقفة على تكة.. عايزين يا جماعة ننصحها بحاجة يمكن ننتشلها من الهم دة.

خلص الكلام.. نيفين حجازي