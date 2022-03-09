"أبل" تكشف عن كواليس هاتفها الجديد.. مفاجآت ضرب نار حطمت الأسعار.. كشفت شركة “Apple” أمس الثلاثاء في أول حدث تكنولوجي لها عام 2022، عن هاتف جديد في متناول الجميع، كما كشفت عن كواليس هاتفها الجديد الذي يحمل اسم “iPhone SE”.

مواصفات هاتف أبل الجديد

وعن مواصفات هاتف أبل الجديد الذي أطلقته عام 2022، فهو يأتي بتصميم مشابه لتصميم iPhone 8، كما يحتوي “iPhone SE” على معالج جديد ودعم “5G”.

كما أن سعر هاتف أيل الجديد مفاجأة للجميع، حيث يصل سعره إلى 429 دولارًا، وفقًا لإحدى الموافق التكنولوجية.

ومن المقرر أن يتمتع هاتف أبل الجديد “iPhone SE” بشكل أساسي بنفس هيكل طراز 2020، ولكنه يستخدم شريحة “A15 Bionic” الموجودة في iPhone 13.

وإليكم في السطور التالية المواصفت الكاملة حول هاتف أيل الجديد “iPhone SE”

تقدم شريحة «A15» سرعات معالجة أسرع وبعض تحسينات المهمة للكاميرات.

الهاتف الجديد يحتوي على وحدة معالجة مركزية أسرع 1.8 مرة من «iPhone 8»

كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابكسل

بطارية الهاتف الجديد تتمتع بعمر بطارية أفضل من طراز 2020.

لدى «iPhone SE» زر الصفحة الرئيسية مع «Touch ID» ويفتقر إلى «Face ID».

شاشة «LCD» مقاس 4.7 بوصة هي نفس الشاشة المستخدمة في 2020 «iPhone 8»

الجزء الخلفي من الهاتف زجاجيًا مثل بقية هواتف أبل

يتمتع بنفس تصميم «iPhone» الكلاسيكي ويحافظ على زر الصفحة الرئيسية.

يأتي الهاتف بثلاثة ألوان هم (أسود)، (أبيض)، (Product Red).

موعد طرح هاتف أبل الجديد بالأسواق

من المنتظر أن هاتف أبل الجديد سيكون متاحًا بالأسواق بدءًا من 18 مارس مع الطلبات المسبقة التي تبدأ يوم الجمعة 11 مارس.