تنفيذ 29 قرار إزالة بأسوان (صور)

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تنفيذ إزالات
تنفيذ إزالات
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تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى والتى تأتى طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 وقد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالمحليات بضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات الأمنية والمختصة للتدخل السريع مع أى حالات للتعديات أو المخالفات وذلك بالإزالة الفورية لها سواء كانت صادر لها قرارات سابقة أو في المهد وذلك بهدف الحفاظ على كل شبر من أرض الشعب والدولة.

 

 وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو بتنفيذ 29 قرار إزالة بمساحة 31 ألف و240 م2 منها 20 حالة بقرية الرديسية بحرى بمساحة 21 ألف و540 م2، و9 حالات بالرمادى قبلى بمساحة 9700 م2 وسط مشاركة لقوات مديرية الأمن والحماية المدنية مدعمين بالقوى البشرية من العاملين والفنيين والمهندسين بالوحدة المحلية والقرى، وكذا بالمعدات والمركبات الثقيلة.

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تنفيذ 29 قرار إزالة بأسوان الموجة الـ 19 محافظة أسوان

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