وزير الزراعة يتخذ قرارات تسهم في دعم الاستثمار الزراعي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ترأس السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الاراضى  اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة من ممثلى الوزارات والهيئات المعنية.


الاجتماع ناقش بعض القرارات التى تسهم في دعم الاستثمار الزراعي وتشجيع صغار المزارعين تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاضافة إلى الموافقة على تخصيص بعض المساحات من الاراضي لمشروعات النفع العام في المحافظات ضمن مبادرة حياة كريمة.

 
المجلس وافق أيضا على السير في اجراءات تسجيل ملكية اراضي المشروع القومي  1.5 مليون فدان بالشهر العقارى لصالح شركة الريف المصرى الجديد حتى يتسني للشركة اصدار العقود النهائية للمنتفعين  تحقيقا للاستقرار الاجتماعى لهم.


كما قام مجلس الادارة باعتماد الحساب الختامي والقوائم المالية للهيئة في سابقة لم تحدث منذ أكثر من20 عام، وقد أشاد وزير الزراعة بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في المشاركة الفعالة وايجاد حلول ساهمت في إظهار القوائم المالية للهيئة بشكل يعبر عن مركزها الحقيقي، ووجه باستمرار التعاون الفعال بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات.


وفى النهاية الاجتماع قدم "القصير" الشكر لاعضاء مجلس ادارة وقيادة الهيئة على ما قدموه من جهود في سبيل الارتقاء بالعمل وكذلك تحصيل مستحقات الدولة والتي تجاوزت مليار جنيه سنويا 
من ناحيته د محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية استعرض انجازات الهيئة عن الفترة من يوليو 2021 وحتى فبراير 2022  فى مجالات التوسع الافقى والتحول الرقمى ودعم الاستثمار الزراعى والتحصيل والعقود.

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