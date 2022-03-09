غرفة تجارة دبي وغرفة لاتسيو توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التعاون

وقع كل من لورنزو تاغليافانتي، رئيس غرفة التجارة في روما، وحمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي مذكرة تفاهم، أمس الثلاثاء، بهدف خلق منصة مستقرة لتبادل الفرص وتقاسم البرامج والمبادرات الاقتصادية والتجارية الثنائية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.



وحضر حفل التوقيع، الذي أقيم في غرفة تجارة دبي، كل من نيكولا زينغاريتي، رئيس إقليم لاتسيو. وجوزيبي فينوشيارو، القنصل العام لإيطاليا في دبي، وباولو أورنيلي، الوزير الاقليمي للتنمية الاقتصادية والتجارة والحرف والبحوث الجامعية والمشاريع الناشئة والابتكار في إقليم لاتسيو، وكويرينو بريجانتي، مدير أنشطة إقليم لاتسيو في إكسبو 2020 دبي، وأنجيلو كاميلي، رئيس شركة "اون اندوستريا"، ونيكولا تاسكو، رئيس شركة لاتسيو إينوفا.



وفي تعليقه على الاتفاقية، قال الرئيس نيكولا زينغاريتي، رئيس إقليم لاتسيو: "تعتبر الاتفاقية خطوة إستراتيجية في توطيد العلاقات بين إيطاليا والإمارات، لتعزيز وتسهيل التعاون الفعال فيما يتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية. لاتسيو هي واحدة من أكبر الاقاليم الإيطالية لقدرتها الإنتاجية وعرضها السياحي، إن التميز في الطعام والنبيذ، وقطاعات معدل الابتكار العالي. نعتقد أنه يمكن تعزيز هذه الموارد العظيمة من خلال علاقة وطيدة من التبادلات والارتباط مع الإمارات، والتي تمثل اليوم بالفعل نقطة مرجعية مهمة لاقتصادنا."



وبدوره أشار سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام «غرف دبي» إلى أن مذكرة التفاهم تعزز الروابط الاقتصادية المتينة بين دبي وإيطاليا وخصوصًا إقليم لاتسيو، معتبرًا أن الشراكات الاقتصادية والتعاون الاستثماري هو الطريق الأمثل نحو التنمية المستدامة الشاملة العابرة للحدود.



ولفت بوعميم إلى ان ايطاليا احتلت المرتبة 11 على قائمة الشركاء التجاريين لدبي، حيث بلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال النصف الأول من العام 2021 نحو 15.8 مليار درهم، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدةً في إيطاليا للشركات العاملة في دبي، وتعزز الشراكات الاستثمارية في قطاعات متنوعة، مجددًا التزام غرفة تجارة دبي الدائم بتسهيل توسع الشركات إلى الأسواق المجزية، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى دبي.



إن حدث توقيع مذكرة التفاهم يأتي كجزء من مهمة الرئيس زينغاريتي والوفد الاقليمي من إقليم لاتسيو لمد جسور التواصل بين لاتسيو ودول الخليج، مما يوضح استراتيجيات النمو والتنمية في المنطقة وتوفير فرصة شراكة لأنشطة الإنتاج في أراضي الإقليم والمستثمرين العرب المحتملين.



وبين عامي 2019 و2020، نما التبادل التجاري بين الإمارات ولاتسيو بنسبة 6%، ولا سيما في علوم الحياة، والسياحة، والأمن السيبراني، والفضاء، والابتكار التكنولوجي، وتبادل طلاب الجامعات في الأنشطة البحثية.

ويتواصل عمل الوفد يوم الأربعاء 9 مارس بزيارة "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار"، وهو مركز امتياز تأسس عام 2016 يربط 22 جامعة بأكثر من 70 ألف طالب وطالبة وألفي خريجي شهادة الدكتوراه، ومن أهدافه: تطوير نموذج "اللولب الثلاثي" لعمليات الابتكار بين الجامعات ومراكز البحوث والحكومة والشركات. كما يركز مجمع التكنولوجيا على 6 مجالات بحثية للتطوير في منطقة إدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا البيئية، والنقل، والرقمنة، والذكاء الاصطناعي.