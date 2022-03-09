ميناء دمياط يتداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلا عمليات التداول.

وأوضح المركز، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه غادر الميناء قطارين بحمولة إجمالية 2576 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى والمنيا، وقطار آخر بعد أن فرغ 40 حاوية قادم من بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4687 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 108 آلاف و628 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 125 ألفا و610 أطنان.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 20 ألفا و701 طن شملت 10800 طن فوسفات و6805 أطنان يوريا و2400 طن رمل و696 طن نترات، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24 ألفا و353 طنا تضمنت 828 طن قمح و1737 طن خشب زان و4500 طن زيت طعام و3226 طن أبلاكاش و7662 طن حديد و6400 طن خردة.

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