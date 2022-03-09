الأردن والعراق يبحثان التحديات الاقتصادية في ضوء الازمات الدولية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، اليوم الأربعاء، سبل تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي ولا سيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا وغيرها من التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الازمات الدولية.



وأكد الكاظمي خلال استقباله في بغداد الوزير الشمالي والوفد المرافق، عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما بما يعزز مصالح شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار.



ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصناعة اليوم، حمل الكاظمي الوزير الشمالي تحياته لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وتأكيداته على أهمية المضي قدما بمساعي تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.



بدوره نقل الشمالي، لرئيس الوزراء العراقي تحيات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والحكومة وحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع العراق الشقيق في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين.



وأكد الشمالي، خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة، أن الأردن يتطلع باهتمام إلى زيادة مختلف أوجه التعاون مع العراق الشقيق، وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، وكذلك تحقيق التكامل في العديد من المجالات على المستوى الثلاثي الذي يضم مصر والعراق والأردن إضافة إلى تعزيز التجارة البينية وإزالة الصعوبات التي تواجهها.



وأضاف أن مخرجات القمم الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، أعطت حافزا لبناء شراكات اقتصادية فاعلة تخدم مصالح البلدان الثلاثة، مؤكدا أهمية مشاريع التعاون التي يجري العمل على تنفيذها بين البلدين خاصة في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار والنقل وغيرها.



يشار أن الوزير الشمالي يزور العراق حاليا والوفد المرافق له في اطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.