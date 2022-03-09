حالة الطقس غدا الخميس 10/3/2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض تشهدها البلاد خلال الأيام الحالية، جعلت المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غدا الخميس على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، تفاصيل حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ أنه من المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 % تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة.

وبالنسبة لنشاط الرياح فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا، فجاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

- القاهرة الكبرى: العظمى 19 والصغرى 10.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 12.

- محافظة جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- محافظات شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 09.

- محافظات جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة

- القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 8.

- محافظات الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 10.

- محافظة جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 15.

- محافظات شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 08.

- محافظات جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 10.