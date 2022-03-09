"احتفال مبهر".. أنغامي تعلن شراكتها مع الهضبة على برج خليفة

الفجر الفني
عمرودياب
عمرودياب
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تعاقد الفنان الكبير عمرو دياب، مع تطبيق "أنغامي"، لنشر أغانيه التي يحبها الجميع على التطبيق الذي يحظى بشعبية الملايين.

واحتفل برج خليفة بتوقيع العقد بين الطرفين، حيث ظهرت صورة الهضبة عمرو دياب على البرج، ومعها عبارات تؤكد أن أغانيه ستكون متاحة عبر التطبيق قريبا.

كان عمرو دياب قد أعلن مؤخرا عن تعاونه مع تطبيق أنغامي في خطوة جديدة بحيث سيتيح التطبيق أعمال عمرو دياب الفنية التي أنتجتها شركة "ناي" وستنتجها مستقبلا حصريا ومجانا عبر التطبيق.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الامارات بساحة الاتحاد أرينا يوم 3 مايو القادم.

عمرو دياب برج خليفة الهضبة عمرو دياب الهضبة عمرو

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