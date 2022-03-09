مدرب الأهلي السابق يوجه رسالة قوية لرمضان صبحي

الفجر الرياضي
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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وجه نجم الأهلي والمدير الفني المخضرم، مختار مختار رسالة إلى لاعب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز رمضان صبحي.

 

وقال مختار مختار في تصريحاته لبرنامج "في الملعب وانت سايق ) مع إبراهيم فايق على إذاعة ميجا اف ام: "قرار رمضان صبحي كان لدي تحفظ عليه منذ البداية لأنه اتخذه من وجه نظر واحدة وهي الحافز المالي فقط".

 

وشدد: "لو رمضان صبحي في النادي الأهلي لن يجلس على دكة البدلاء في المنتخب وكان سيشارك اساسيا وكنت أري أنه الأحق بالمشاركة ان لاعبين كانوا يشاركون في المنتخب بصفة اساسية، فهو ظلم نفسه".

 

وعن رأيه في الاحتراف أو الانتقال للزمالك رد قائلا: "لو جاء لرمضان صبحي عرض احترافي كبير يكون أفضل له والاحتراف في نادي للزمالك بالطبع هيكون مختلف مع احترامي لنادي بيراميدز للزمالك يمتلك شعبية كبيرة
 

مختار مختار رمضان صبحي الأهلي بيراميدز رسالة
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