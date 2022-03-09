غرفة عجمان تبحث التعاون والشراكة الإقتصادية مع عدد من المستثمرين الأوروبيين



بحث سعادة المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع مجموعة من رجال الاعمال والمستثمرين من عدة دول أوروبية التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات متنوعة ومنها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والسياحة والابتكار وغيرها من المجالات.

حضر اللقاء في مقر غرفة عجمان ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع دعم الاعضاء والابتكار، ويأتي اللقاء ضمن جهود غرفة عجمان لتنويع شراكاتها وتعاونها الخارجي مع الوفود الزائرة لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وفي مستهل اللقاء رحب سعادة عبدالله المويجعي بالحضور، وأوضح أن غرفة عجمان تستهدف تنويع شراكاتها الخارجية وتوفير قنوات تواصل مباشرة لبحث فرص التعاون والشراكات الإقتصادية المستقبلية، مؤكدًا أن إمارة عجمان بتوجيهات القيادة الرشيدة حريصة على توفير مقومات إقتصادية متنوعة ومزايا استثمارية جاذبة لأصحاب الاعمال والمستثمرين من الخارج، كذلك تسعى غرفة عجمان إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة وتهيئة المناخ الداعم لعقد الشراكات والتعاون بين اعضاء الغرفة من التجار وأصحاب الاعمال ونظرائهم من الدول الاخرى.

من جانبه قدم ناصر الظفري نبذة حول أهم مجالات الصناعة في الإمارة ومنها "صناعة الأغذية، الملابس، الأثاث، البتروكيماويات والبلاستيك وغيرها من المجالات"، وأضاف ان إمارة عجمان تسعى لتوفير فرص استثمارية في قطاعي الصحة والتعليم بشكل خاص، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات الخضراء في الإمارة بتوجيهات من قيادتها الرشيدة.

وناقش الحضور فرص التعاون المشترك في مجال الابتكار ومجال المسؤولية المجتمعية والاستفادة من الخبرات المتاحة، وأكد الحضور على أهمية عقد لقاءات مشتركة بين التجار وأصحاب الاعمال مستقبلًا لبحث فرص التعاون وتبادل الصفقات والوصول لأسواق جديدة تواكب تطلعات أصحاب الأعمال.

جدير بالذكر أن غرفة عجمان تعتمد أجندة حافلة من الزيارات واستقبال الوفود لتعزيز تعاونها الخارجي والإستفادة من معرض إكسبو 2020 دبي، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية لإمارة عجمان والتعريف بالمقومات الاقتصادية المتنوعة.

