الدفاع السعودية تبرم 23 عقدًا مع شركات محلية وعالمية بقيمة تقدر بـ 13 مليار ريال



أبرمت وزارة الدفاع السعودية 23 عقدًا مع شركات محلية وعالمية، بقيمة إجمالية تقارب 13 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لمعرض الدفاع العالمي 2022، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض.

وشملت العقود الموقعة مع الشركات المحلية، خمسة عقود مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بواقع عقدين لصالح القوات البرية، وثلاثة عقود لصالح القوات البحرية، وذلك بقيمة إجمالية تقدّر بـ 6 مليارات ريال.

وعلى صعيد العقود مع الشركات المحلية، أبرمت وزارة الدفاع السعودية 3 عقود مع شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC، لصالح القوات الجوية بمبلغ يقدّر بـ 250 مليون ريال، وذلك في مجالات التطوير والدعم الفني والصيانة لنظام تدريب الأطقم الجوية.

ولصالح القوات الجوية، وقعت وزارة الدفاع عقدين مع شركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة بمبلغ يتجاوز الـ 400 مليون ريال، وذلك لتقديم خدمات المساندة الإمدادية.

وبلغ عدد العقود التي أبرمتها وزارة الدفاع السعودية خلال اليوم الثالث والرابع من فعاليات معرض الدفاع العالمي نحو 33 عقدًا، بقيمة إجمالية تقدًر بأكثر من 20 مليار ريال، حيث تجاوز إجمالي قيمة عقود اليوم الثالث أكثر من 7 مليارات ريال، فيما بلغ إجمالي قيمة عقود اليوم الرابع ما يقارب 13مليار ريال.