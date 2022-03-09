العراق: زيادات “أوبك+” المقررة كافية لمعالجة أي نقص في الامدادات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قالت شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة سومو في بيان اليوم الأربعاء إن العراق يعتقد أن الزيادات الشهرية المقررة لإنتاج أوبك+ كافية لمعالجة اي نقص قد يحدث في الإمدادات، إذ إن العرض والطلب متوازنان.

وقال مصدران في أوبك+ لرويترز يوم الاثنين الماضي، إن سياسات التحالف لا علاقة لها بارتفاع أسعار النفط، وكما أضافا أنه لا يوجد أي احتمال في زيادة إمدادات المجموعة التي تضم روسيا والسعودية.

وقال أحد المصدرين "المشكلة هي أن ظروف السوق الحالية لا علاقة لها بسياسة أوبك، ولا علاقة لها بنقص المعروض"، وأضاف "كلنا نعلم أسباب السعر الحالي، لا علاقة لأوبك أو أوبك+ بالأسباب التي تدفع الأسعار إلى المستويات الحالية".

من جهة أخرى، قالت شركة سومو إن العراق يمتلك طاقة إنتاجية وتصديرية إضافية تقدر بـ 6%  إلا أنها بحاجة لبعض الاستثمارات ليصبح من الممكن توفيرها للسوق.

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