الجزائر تشتري قمح طحين في مناقصة

قال متعاملون أوروبيون يوم الأربعاء في تقديرات أولية إن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، بدأ شراء قمح الطحين من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية.

وأضافوا أن التقديرات الأولية لسعر الشراء تدور حول 485 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. ومن المتوقع ورود مزيد من التفاصيل بالنسبة لتقييمات الأسعار في وقت لاحق.

وقال متعاملون إن الكمية المبدئية التي سيتم شراؤها لم تتضح بعد وأشاروا إلى أن التقلبات في العقود الآجلة للقمح في بورصة يورونكست بباريس جعلت المفاوضات في المناقصة أصعب.

والموعد النهائي لتقديم عروض السعر في المناقصة كان يوم الثلاثاء عندما انخفضت يورونكست بعد أن لامست مؤخرا ارتفاعات قياسية وتم تأجيل المفاوضات إلى يوم الأربعاء وهو الذي شهد ارتفاعا حادا ليورونكست.

والقمح مطلوب للشحن على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية بما يشمل أوروبا بين الأول و15 مايو أيار و16 و31 مايو أيار. وإذا كانت الشحنة من أمريكا الجنوبية أو أستراليا يكون الشحن مطلوبا قبل ذلك بشهر.

ولا تعلن الجزائر نتائج المناقصات وكل التقارير تكون معتمدة على تقديرات تجارية.

وفي أحدث مناقصة للقمح اللين في 17 فبراير شباط اشترت الجزائر نحو 700 ألف طن أغلبها يتراوح سعرها بين 345.50 دولار و346.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار القمح العالمية لذروة 14 عاما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والذي تطلق عليه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

وقال متعاملون في الثالث من مارس آذار إن الجزائر ستسمح بواردات القمح الفرنسية بسبب تعطل الشحنات من البحر الأسود مما ألغى استبعادا أجرته مؤخرا وأضر بأكبر مصدر للقمح في الاتحاد الأوروبي.

وقال متعاملون إن القمح الفرنسي تم قبوله في مناقصة هذا الأسبوع.