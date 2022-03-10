موعد مباراة يوفنتوس القادمة في الدوري الإيطالي والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار محبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وسامبدوريا يوم السبت 12 مارس 2022 على ملعب لويجي فيراريس معقل سامبدوريا وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

موقف يوفنتوس وسامبدوريا في جدول الدوري الإيطالي

يحتل سامبدوريا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 26 نقطة حصدها من 28 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 16 مباراة. ويطمح سامبدوريا في خطف أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 53 نقطة حصدها من 28 مباراة، حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباريات. ويطمح يوفنتوس بعد عودة الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق لإسعاد جماهير السيدة العجوز واستعادة أمجاد البطولات والألقاب والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

- تشكيل يوفنتوس المتوقع لمواجهة سامبدوريا:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: بيلجريني وروجاني ودي ليخت ودانيلو

خط الوسط: رابيو وآرثر ولوكاتيلي

خط الهجوم: موراتا وفلاهوفيتش وكوادرادو

