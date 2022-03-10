المتأهلون إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022

أسدل الستار عن أحداث مواجهات دور الستة عشر، من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مواجهات من العيار الثقيل.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، المتأهلين إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022، بعد إنتهاء منافسات دور الستة عشر من عمر المسابقة الأوروبية.

الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

بايرن ميونخ الألماني

ليفربول الإنجليزي

ريال مدريد

مانشستر سيتي

ويذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 18 مارس 2022.

