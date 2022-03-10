المتأهلون إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022
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أسدل الستار عن أحداث مواجهات دور الستة عشر، من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مواجهات من العيار الثقيل.
ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، المتأهلين إلى دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا 2022، بعد إنتهاء منافسات دور الستة عشر من عمر المسابقة الأوروبية.
الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
بايرن ميونخ الألماني
ليفربول الإنجليزي
ريال مدريد
مانشستر سيتي
ويذكر أن قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ستقام يوم الجمعة المقبل الموافق 18 مارس 2022.