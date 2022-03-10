عاجل.. النيابة العامة تأمر بحبس 12 متهمًا لارتكابهم جرائم تموينية

حوادث
أرشيفية
أرشيفية
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أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 12 متهما في جرائم تموينية، حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت ما تُدووِل بمواقع التواصل الاجتماعي من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها.
وإذ اضطلعت النيابة العامة بدورها بشأن ما قُدِّم إليها من محاضر في تلك الوقائع والتي حررتها الجهات المختصة بالشرطة في إطار ما تجريه من حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق حفاظًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والقضاء على مختلف صور الغش والاستغلال بها، حيث أمرت النيابة العامة بحبس اثني عشر متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تسع وثلاثين قضية -على مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ وذلك لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين فضلًا عن جرائم أخرى، كما حَجزت النيابة العامة أربعة متهمين آخرين لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوراهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين. 
هذا، وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا، أمرت بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانًا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق وتوريد ثمنها خزينة المحكمة على ذمة القضية.
وتُشدد النيابة العامة على تصديها بحزم بما خولها القانون من إجراءات جنبًا إلى جنب الشرطة ومختلف مؤسسات الدولة لمثل هذه الظواهر الإجرامية التي تتعرض لقوت المواطنين وحاجاتهم من السلع التموينية، مُهيبةً بالمواطنين عدم الالتفات للشائعات المتداولة والتي يَدُس أهل الشر فيها غاياتهم نحو خلق حالة زائفة من عدم الاستقرار، مؤكدةً على تصديها كذلك لمروِّجي تلك الشائعات عمدًا وبسوء قصد، والتي تضعهم تحت المسائلة القانونية وتُوجِب عقابهم.

مواقع التواصل الاجتماعي سلع تموينية مؤسسات الدولة القاهرة والجيزة

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