السيطرة على حريق بشقة انفجر بداخلها ماسورة غاز فى الإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق، إثر انفجار ماسورة غاز بشقة سكنية بمنطقة الحضرة، وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، دون وقوع أى خسائر بشرية أو أى إصابات.

تعود بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة باب شرق يفيد بوقوع حريق بالدور الثانى علوى بالعقار رقم 26 بشارع اسماعيل عبد الرحمن فهمى، بالحضرة القبلية دون خسائر فى الأرواح.

على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة باب شرقى، رفقة رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء ونجحت إدارة الحماية المدنية، التى نجحت فى السيطرة على الحريق وإخماد النيران،دون خسائر فى الأرواح.

قالت عزة سعد رئيس حى وسط، أنها تلقت إخطار بوقوع حريق وأنه تم الانتقال للموقع، وجرى إبلاغ شركة الغاز، التى قامت باتخاذ اللازم بمعرفه عمال وفنيى الشركة بحضور إدارتى الازمات والمتابعة والمهندس النوباتجى.

تم تحرير محضر بقسم شرطة باب شرق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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