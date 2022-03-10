مانشستر سيتي يتعادل مع لشبونة ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

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مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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نجح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تعال سلبيا في مباراة أمس مع سبورتينج لشبونة البرتغالي في إياب دور الستة عشر.

 

تأهل مانشستر سيتي 

 

وتأهل مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي، بعدما انتهى اللقاء الذي جمعه بنظيره البرتغالي فريق سبورتينج لشبونة، بالتعادل السلبي دون أهداف ليمنح الأفضلية بسبب نتيجة مباراة الذهاب.

 

تعادل مانشستر سيتي 

 

وفاز مانشستر سيتي على سبورتينج لشبونة في مباراة الذهب بنتيجة عريضة، انهت بخماسية نظيفة لصالحه، ليصب مهمة ممثل البرتغال، ويتعادلا سلبيا ويضمن رفاق جوارديولا التأهل.

 

تشكيل مانشستر سيتي

 

وبدأ بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من إديسون في حراسة المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي إيجان وإيمريك وينتشينكو وستونز، وبالوسط فيرناندينيو وجووجان وبرناردو سيلفا والعجوم ستيرلينج وفودين وخيسوس.

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